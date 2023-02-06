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Adana'da 17 ve 14 katlı binalar yıkıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptığı açıklamaya göre Adana'da 17 ve 14 katlı bina yıkıldı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:35
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Adana'da yüksek katlı binalar yıkıldı

Adana'da 17 ve 14 katlı binalar yıkıldı
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Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirterek, "Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" açıklaması yaptı.

İHA'dan aktarılan bilgiye göre ise, Adana’da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan yaşlı bir kadın sağ olarak çıkartıldı.
Sabaha karşı meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde 14 katlı bina tamamen çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmada enkazdan bir yaşlı kadın sağ olarak çıkartıldı. Hala arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Binada yakınları olan vatandaşlarda alana gelerek gözyaşlarına boğuldu.

 

 

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