BOTAŞ deprem sonrası açıkladı. 3 kentte doğalgaz akışı kesildi

Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen deprem fırtınasının ardından BOTAŞ'tan iki açıklama geldi.

BOTAŞ ilk açıklamasında depremin ardından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Hatay il merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğalgaz akışının durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Kurum bunun yanında yapılan kontroller sonucu ham petrol boru hatlarında bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İLETİM HATTINDA HASAR

BOTAŞ'tan yapılan ikinci açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

"BOTAŞ ekiplerinin sahada yapmış oldukları kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanları şu şekilde tespit edilmiştir;

Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur.

Bununla birlikte Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir.

Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."