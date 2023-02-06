6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • BOTAŞ deprem sonrası açıkladı. 3 kentte doğalgaz akışı kesildi

BOTAŞ deprem sonrası açıkladı. 3 kentte doğalgaz akışı kesildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde etkili olan deprem sonrası BOTAŞ’tan açıklama geldi. BOTAŞ, 3 kentte doğalgaz akışının kesildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:53
Takip Et

3 kentte doğalgaz akışı kesildi

BOTAŞ deprem sonrası açıkladı. 3 kentte doğalgaz akışı kesildi
+
Aa
-

Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen deprem fırtınasının ardından BOTAŞ'tan iki açıklama geldi.

BOTAŞ ilk açıklamasında depremin ardından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Hatay il merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğalgaz akışının durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Kurum bunun yanında yapılan kontroller sonucu ham petrol boru hatlarında bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İLETİM HATTINDA HASAR

BOTAŞ'tan yapılan ikinci açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

"BOTAŞ ekiplerinin sahada yapmış oldukları kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanları şu şekilde tespit edilmiştir;

Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur.

Bununla birlikte Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir.

Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Orkun
6.02.2023 10:45
Evlerinden dışarı çıkıp giremeyen vatandaşlara yiyecek ve ısınma yardımı yapılmalı. Tuzu kurular bunu bilemez, TV lere çıkıp "eski hastane yıkıldı bizim yaptıklarımız sağlam duruyor" ahkamı kesmez.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
1
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
2
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
4
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
5
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
6
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
7
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.