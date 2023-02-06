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  • Adana'da çöken 17 katlı yeni binanın ilk görüntüleri geldi

Adana'da çöken 17 katlı yeni binanın ilk görüntüleri geldi

Adana'da 17 katlı bir bina çöktü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çöken binanın etrafındaki binaların ise sapasağlam ayakta kalması dikkatleri çekti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:35
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Adana'da yıkılan 17 katlı binanın görüntüleri

Adana'da çöken 17 katlı yeni binanın ilk görüntüleri geldi
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Kahranmaraş'ın Pazarcık ilçesinde , saat 4.17'de meydana gelen deprem pek çok ilde de hissedildi. Depremin hissedildiği iller arasında Adana da yer alırken, çok sayıda binanın tamamen yıkıldığı açıklandı.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirterek, "Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" açıklaması yapmıştı.

Gelen görüntülerde 17 katlı binanın tamamen yerle bir olduğu görünürken, çevresindeki binaların ise sapasağlam ayakta kalması dikkatleri çekti.

 

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1950
6.02.2023 11:08
İşte korkum İstanbul’da da yüzlerce böyle bina yapıldı, acaba depreme dayanaklı mi ???  
 
Milyon liralara satılan evler depreme ne kadar dayanıklı
6.02.2023 10:40
Yeni bina kaç milyona satıldı acaba... İnsanlar hem canından hem malından oldu  
 
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