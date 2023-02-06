Adana'da çöken 17 katlı yeni binanın ilk görüntüleri geldi

Kahranmaraş'ın Pazarcık ilçesinde , saat 4.17'de meydana gelen deprem pek çok ilde de hissedildi. Depremin hissedildiği iller arasında Adana da yer alırken, çok sayıda binanın tamamen yıkıldığı açıklandı.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirterek, "Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" açıklaması yapmıştı.

Gelen görüntülerde 17 katlı binanın tamamen yerle bir olduğu görünürken, çevresindeki binaların ise sapasağlam ayakta kalması dikkatleri çekti.