Önce Kahramanmaraş’ı 7.8 ile vurdu 11 dakika sonra Antep’te oldu. 8 ölümcül deprem meydana geldi

AFAD’ın açıklamasına göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de hissedildi.

AFAD, depremin hissedildiği 10 ilde 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 440 kişinin yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu ise yaptığı açıklamada 4. seviyede alarm durumuna geçildiğini aktardı.

Dünya çapında yaşanan depremlerin aktarıldığın LastQuake adlı uygulamada depremlerin büyüklüğü ile ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Uygulamadaki bilgilere göre Kahramanmaraş’taki depremin büyüklüğü 7.8 olarak paylaşıldı. Öte yandan LastQuake uygulamasında Gaziantep’teki depremin büyüklüğünün 6.7 olarak duyuruldu.

Uygulamaya göre, Kahramanmaraş’taki depremden 11 dakika sonra Gaziantep’te 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’taki depremin ardından toplam 8 ölümcül deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’taki büyük depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.