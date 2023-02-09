Haluk Levent'e iki ünlü oyuncu eşlik edecek.''Helal olsun dedirten'' hareket

6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından 7,6'lık bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen depremde ilk günden beri büyük çaba harcayanlardan biri olan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent İstanbul'a geldi

Haluk Levent, bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul’a geldiğini, çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yapacağını duyurdu.

Haluk Levent firmalarla pazarlık yaparken iki ünlü oyuncunun da kendisine eşlik edeceğini duyurdu.

Bu isimlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Diğeri isim ise Oktay Kaynarca...