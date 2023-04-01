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  • AFAD'ın deprem toplantısından Hiranur Vakfı çıktı. Kaçak yapıları yıkılan vakfın deprem toplantısında işi ne?

AFAD'ın deprem toplantısından Hiranur Vakfı çıktı. Kaçak yapıları yıkılan vakfın deprem toplantısında işi ne?

Kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi 6 yaşında “evlendirmesi” ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalıyla gündeme gelen İsmailağa Tarikatı’na bağlı Hiranur Vakfı’nın deprem bölgesi Hatay’da AFAD’ın organize ettiği koordinasyon toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:31
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AFAD'ın deprem toplantısından Hiranur Vakfı çıktı.

AFAD'ın deprem toplantısından Hiranur Vakfı çıktı. Kaçak yapıları yıkılan vakfın deprem toplantısında işi ne?
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YENİÇAĞ | OĞUZ OK

Hiranur Vakfı’nın sitesinin “haberler” kısmında “Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldık” başlığıyla yayınlanan haberin detay kısmında şu ifadelee yer verildi:

“Vali Mehmet Makas Bey'in riyasetinde yapılan Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı koordinasyon toplantısına iştirak ettik.”

Hiranur Vakfı, kendi web sitesinden toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaştı.




TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDEN VALİ DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU
9 Mart tarihli toplantıyı, deprem felaketi sonrası Hatay’a koordinatör vali olarak atanan Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlık etti.

Makas, hilafet sevdalısı, kadınları “sokaklar kasap dükkanı gibi” diyerek hedef alan gerici Halil Konakcı’yı valilik makamında ağırlamasıyla gündem olmuştu.

 

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