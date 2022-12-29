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  • Haluk Levent EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı. Bakalım EYT'liler ilk maaşlarını verecek mi?

Haluk Levent EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı. Bakalım EYT'liler ilk maaşlarını verecek mi?

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 00:33
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EYT kararı ardından Haluk Levent EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı

Haluk Levent EYT'lilere verdikleri sözü hatırlattı. Bakalım EYT'liler ilk maaşlarını verecek mi?
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EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama ardından iki milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

EYT'lilerin haklarını aramak adına düzenledikleri protesto eylemlerinden bir tanesine katılarak onlara verdiği desteği hatırlatan Levent, bununla birlikte EYT'lilerin kendisine verdiği sözü hatırlattı.

Ankara'da gerçekleşen bir eyleme verdiği destek sırasında çekilmiş videosunu hesabından paylaşan Haluk Levent şunları yazdı:

EYT li dostlar!
Ankarada size desteğe gelmiştim.
Ne demiştiniz?
“ ilk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız”
O gün bugün işte
Ahbap derneğine öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz

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alıkınık
29.12.2022 10:36
haluk levent adam sözünüzde durun eyt liler bu adm bukadar fedakarlık yapıyor sizde sözverdinizse tutunki umutlarımız yeşersin  
 
Seher
29.12.2022 08:58
Herkes birbirinden para istiyor  
 
Nurdan dinler
29.12.2022 03:29
Evet herkez verdiği sözleri tutmalı Haluk Levente aynen katılıyorum öğrenciler adına çok güzel olur  
 
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