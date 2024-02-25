Ahmet Çakar MHK'yi hırsızlıkla suçladı: Çaldıklarınızı yiyemeden gideceksiniz

İstanbul ekibi maçın ardından hakem yönetimini eleştirirken adeta isyan etti.

Karagümrük yaptığı açıklamada, "Ligimiz için bu rezil oyunu oynayanlara sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de, çok kötü! Yakında erken final yaparak gösterimden ineceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar maç sonrası sosyal medya hesabından Karagümrük'le ilgili bir paylaşım yaptı ve MHK'yi yerden yere vurdu.

İŞTE ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI:

Mhk lig başından beri her hafta Karagümrük’ün bir parçasını çaldınız çaldıklarınızı yiyemeden gideceksiniz haberiniz olsun…..