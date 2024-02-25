Ahmet Çakar MHK'yi hırsızlıkla suçladı: Çaldıklarınızı yiyemeden gideceksiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar MHK'yi hırsızlıkla suçladı: Çaldıklarınızı yiyemeden gideceksiniz
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük, sert bir açıklama yaptı.

İstanbul ekibi maçın ardından hakem yönetimini eleştirirken adeta isyan etti.

Karagümrük yaptığı açıklamada, "Ligimiz için bu rezil oyunu oynayanlara sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de, çok kötü! Yakında erken final yaparak gösterimden ineceksiniz." ifadelerine yer verdi.

ekran-goruntusu-2024-02-25-225238-001.png

Ahmet Çakar maç sonrası sosyal medya hesabından Karagümrük'le ilgili bir paylaşım yaptı ve MHK'yi yerden yere vurdu.

İŞTE ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI:

Mhk lig başından beri her hafta Karagümrük’ün bir parçasını çaldınız çaldıklarınızı yiyemeden gideceksiniz haberiniz olsun…..

ekran-goruntusu-2024-02-25-224624.png

İlgili Haberler
Çanlar Fatih Terim için çalıyor. Eski Fenerbahçeli İmparator'u yaktı 2 puan daha uçtu
Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için servet ödedi. Rakamı duyanların ağzı açık kaldı
Fernando Santos Galatasaray derbisi ile ilgili kısa konuştu. Kestirip attı
Galatasaray'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı: Tarihin en kötü TFF Başkanı!
TFF'den Galatasaray mesajı
TFF'den Galatasaray mesajı
TFF'den Süper Lig kararı. Yeni takvim belli oldu
TFF herkesin merak ettiği konuyu açıkladı
TFF herkesin merak ettiği konuyu açıkladı
Ahmet Çakar'dan TFF'ye sert sözler. 'Hiç mi akıllanmadınız' diyerek füze uyarısı yaptı
Son Haberler
Marketlerde bir devir kapanıyor. Bakanlık harekete geçti Ekonomi
Marketlerde bir devir kapanıyor. Bakanlık harekete geçti
TL’ye geçme vakti geldi(!) Yazarlar
TL’ye geçme vakti geldi(!)
Nereden buldun veya nereden yoldun? Yazarlar
Nereden buldun veya nereden yoldun?
Osmanlı’nın ‘şeriat’ı Türkiye’nin ‘nass’ı! (1) Yazarlar
Osmanlı’nın ‘şeriat’ı Türkiye’nin ‘nass’ı! (1)
Bilal Erdoğan’dan kariyer tavsiyeleri Yazarlar
Bilal Erdoğan’dan kariyer tavsiyeleri
T.C. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Resmi İlanlar
KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI