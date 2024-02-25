Çanlar Fatih Terim için çalıyor. Eski Fenerbahçeli İmparator'u yaktı 2 puan daha uçtu

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Çanlar Fatih Terim için çalıyor. Eski Fenerbahçeli İmparator'u yaktı 2 puan daha uçtu
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos son sıradaki Kifisia'ya 2 puan kaptırdı, 3. sıraya geriledi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı, şampiyonluk hesapları yapan Panathinaikos, dibe demir atmış Kifisia'yı konuk etti.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi, Panathinaikos zirve yarışında ağır yara aldı.

Ev sahibi ekip 37. dakikada Palacios'un golüyle öne geçti.

64. dakikada Schenkeveld kırmızı kart gördü, Fatih Terim'in ekibi 10 kişi kaldı.

4 dakika sonra şanssız bir golle skora denge geldi.

Milicevic'in ceza sahası dışından çektiği şutta eski Fenerbahçeli Willian Arao topu ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 bitti.

52 puana yükselen Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ligin bitimine 2 hafta kala 55 puanla lider durumda bulunan AEK'nın 3, 54 puanlı ikinci sıradaki PAOK'un 2 puan gerisinde 3. sıraya düştü.

Bu kaybın ardından Panathinaikos cephesinde teknik direktör Fatih Terim'e yönelik eleştiriler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

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