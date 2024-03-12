Ahmet Çakar mikrofonu söküp attı. Stüdyoyu hışımla terk etti

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de katıldığı programda konuştu.

Ahmet Çakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş iddia.

'Erden Timur'a da söylemiştim'

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendikspor maçından sonra yaptığı konuşmayı değerlendiren Çakar, "Selahattin Baki, yaptığı açıklamalarla Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetecek hakemleri manipüle etmiştir. Üstelik maç Pendikspor'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilmiştir. İlk yarının sonuna da gerekli uzatma dakikası eklendi, söylediği gibi kendilerine karşı anormallik olmadı" ifadelerini kullandı.

Çakar, şöyle devam etti:

Aynısını 1.5 yıl önce 'Ligi bitirtmeyiz' diyen Erden Timur'a da söylemiştim. Artık bu dakikadan sonra Fenerbahçe sportif centilmenlikten bahsedemez.

Geçen hafta Okan Buruk ne dedi? 'Türk hakemlerinden memnunum.' dedi. Şimdi kendisine soruyorum, hala memnun musun? Eminim bu söylediklerinden pişman olmuştur.

SİNİRLENDİ STÜDYOYU TERK ETTİ

Ahmet Çakar sözünün kesilmesi üzerine canlı yayında stüdyoyu terk etti.