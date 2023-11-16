Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki hareketi mide bulandırdı: Türk televizyon tarihinin en iğrenç görüntüsü

Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" adlı spor programında geçen sezon yaşanan skandal bir olay yeniden gündem oldu.
Stüdyoya giren bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu.
Rasim Ozan Kütahyalı da Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.
Bardağa konan sineği eliyle yakalayan Çakar kameralar önünde sineği ağzına atarak çiğnedi.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden gündem olan görüntüler sonrası Çakar’a tepki yağdı.
Kullanıcılar skandal videoyu “Türk televizyon tarihinin en iğrenç görüntüsü” notuyla paylaştı.
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