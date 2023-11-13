Fenerbahçe maçında yapılan eyyamı açıkladı. Ahmet Çakar vahim hataları tek tek saydı

Ahmet Çakar maç sonrası Beyaz TV'de Halil Umut Meler’in verdiği kararları masaya yatırılırken gündem yaratacak yorumlarda bulundu.

NE ŞİŞ NE KEBAP

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar, Halil Umut Meler’in maçta vahim hatalar yaptığını ifade etti.

Çakar, “İnanılmaz derin bir kibir ve kendini beğenmişlikle maç yönetti. Şampiyonlar Ligi’nde falan maç yöneticinde bir tarafların kalkıyor.

Kibar görünüşünün içinde derinler kibir ve küstahlığı yaşadı. Bu tür maçlarda ne şiş yansın ne kebap yansın modunu yaşıyorsun bunun adı eyyamdır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.