Ahmet Çakar'dan Hatayspor Galatasaray maçının hakemi ile ilgili bomba iddia

Galatasaray'ın 'penaltılarını vermediği' gerekçesiyle eleştirdiği Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek'le ilgili Ahmet Çakar'dan dikkat çeken yorum geldi.

Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında hakemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta G.Saray kazanmayı hak etmedi. Top kontrolünün %60-70 arası G.Saray'da olması bir şey ifade etmedi.

Hakem Bahattin Şimşek, bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti. Çok ama çok beğendim.

Tartışılacak tek pozisyon son dakikada Barış Alper'in rakibinin kafasına vurduğu şiddetli dirsek. VAR hakemi bunu görmeli ve attırmalıydı."