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  • Davutoğlu Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu. Sizin tertiplerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

Davutoğlu Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu. Sizin tertiplerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saraçhane'deki tarihi buluşmada açıklamalarda bulundu...

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:23
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Ahmet Davutoğlu Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu. Sizin tertiplerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

Davutoğlu Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu. Sizin tertiplerinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!
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Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:

"Meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini korumaktır. Yargı bir kez daha siyasallaştı. Bizim meselemiz siyaset üstü bir meseledir. Hepimiz aynı gür sesle insan onuru diyoruz. Demokratik hukuk devleti diyoruz. Sayın Erdoğan’a benzer bir karar verilmişti. Düşünce özgürlüğünü, basını yok ettiler. Onlar gitti ama milletimizin demokrasi aşkı kaldı ve kalacak. Sizin tertiplerinize boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin hakkını hukukunu koruyacağız.

Güç sahiplerine sesleniyorum. Sakın seçim sandığı üzerinden siyaseti dizayn etmeye kalkışmayın. Bağımsız mahkeme karar verdi demeyin. İnanmayız. Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız. Alacağınız karar Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini şekillendirecek. Zor dönemlerin hakimleridir tarihe geçenler. Türk yargısının mensupları, hiçbir siyasi talimata asla uymayın. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır o da adalettir. Dün Türk yargısı için kara bir gündü. YSK başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz. Bir tahrik ortamı yaratılarak toplumsal gerilimi ortaya çıkarmaya çalışan iktidara karşı, iktidar partilerine gönül veren seçmenlere de sesleniyorum. Tahriklere kapılmayın. AK Parti seçmenine sesleniyorum. Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. O geniş kitlelerin bu kararla başları öne eğildi. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. Müsterih olun. Bu seçim yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçim sonucunda hiçbir toplum kesimi kaybetmeyecek"

 

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