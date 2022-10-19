Flaş... Flaş... Mehmet Ali Çelebi resmen AKP'li oldu: Erdoğan rozetini taktı

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AKP'ye katıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi Çelebi'ye rozetini taktı.





''BİR ATATÜRK ASKERİ OLARAK TÜRKİYE YÜZYILI MÜCADELESİNDE YANINIZDAYIM''

Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

''Öncelikle Allah utandırmasın. Siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben kumpaslarda yargılanan binlerce kişi o gece katledilmişti. Milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım. Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim."









İşte o anlardan kareler...































