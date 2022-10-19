19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Flaş... Flaş... Mehmet Ali Çelebi resmen AKP'li oldu: Erdoğan rozetini taktı

Flaş... Flaş... Mehmet Ali Çelebi resmen AKP'li oldu: Erdoğan rozetini taktı

Geçtiğimiz günlerde AKP'ye katıldığını açıklayan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmen AKP'li oldu. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Çelebi, “AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim.” dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:22
Takip Et

Son dakika haberi: Mehmet Ali Çelebi resmen AKP'li oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini bizzat taktı

Flaş... Flaş... Mehmet Ali Çelebi resmen AKP'li oldu: Erdoğan rozetini taktı
+
Aa
-

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AKP'ye katıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi Çelebi'ye rozetini taktı.



''BİR ATATÜRK ASKERİ OLARAK TÜRKİYE YÜZYILI MÜCADELESİNDE YANINIZDAYIM''

Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

''Öncelikle Allah utandırmasın. Siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben kumpaslarda yargılanan binlerce kişi o gece katledilmişti. Milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım. Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim."




İşte o anlardan kareler...















İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Uzay Fenercioğlu
19.10.2022 13:12
Zaman Efendi'nin elinde tarih kalemi, hem yazar, hemde çizer. Sizin yarınlara ait bir hikayeniz olmayacak. Zaman Efendi, karakalemle üzerinizi çiziyor.  
 
özkurtcu
19.10.2022 13:02
ağzına sağlık Tarkan! ah yanar döner a acayipsin Çelabiiiiii  
 
Mali
19.10.2022 12:59
Alışamadım,yakıştıramadım.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
3
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
5
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.