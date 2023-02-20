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Apple resmi iOS sürümlerinin kullanım oranını açıkladı

Apple, Eylül ayında iOS 16'nın piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez, işletim sistemlerinin cihazlardaki kullanım oranlarını paylaştı. En çok kullanılan sürümün iOS 16 olduğu ortaya çıktı

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:57
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Hangi iOS sürümü ne kadar kullanılıyor

Apple resmi iOS sürümlerinin kullanım oranını açıkladı
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Mixpanel'de yer alan bilgilere göre, iOS 16 piyasaya sürüldükten 100 gün sonra, tüm iPhone modellerinin %68,91'i tarafından kullanıldığı ortaya çıktı

iOS 15, çıkışından yaklaşık 100 gün sonra kullanıcı tabanının yaklaşık %63'üne ulaşmıştı. Ancak, bu işletim sistemlerinden hiçbiri, o zamana kadar bu işletim sistemini çalıştıran tüm iPhone'ların yaklaşık %80'ine ulaşan iOS 14'ü geçemedi.

iOS 16'nın piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse 150 gün geçti, Apple, son dört yılda piyasaya sürülen tüm cihazların %81'inin bu işletim sistemini kullanırken, tüm cihazların %72'sinin bu işletim sistemini kullandığını söylüyor. Bu oran, iPad tarafı ile karşılaştırıldığında daha büyük. Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad modellerinin yalnızca %53'ü iPadOS 16'yı çalıştırıyor. Halen güncellenebilen tüm iPad'lere bakıldığında ise sadece %50'si en son sürümü kullanıyor.
Fakat iPadOS 16’in, iOS 16'dan bir ay sonra piyasaya sürülmesinden dolayı aradaki farkı kapatmak için birkaç haftası daha olduğu ifade ediliyor.

Farklı kategorilere bölünmüş şekilde, iOS sürümlerinin kullanım oranları şu şekilde:

Son dört yılda sunulan iPhone'lar
%81 iOS 16
%15 iOS 15
%4 daha öncesi
iOS 16'yı kullanabilen tüm iPhone'lar
%72 iOS 16
%20 iOS 15
%8 daha öncesi


Son dört yılda sunulan iPad'ler
%53 iPadOS 16
%39 iPadOS 15
%8 daha öncesi
iPadOS 16'yı kullanabilen tüm iPad'ler
%50 iPadOS 16
%37 iPadOS 15
%13 daha öncesi

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