Akbelen Ormanı’nda tarihe geçecek sözler: Komutanlarınız bile ağaç gölgesinde oturuyor

Akbelen Ormanına müdahalede bulunan jandarmalara seslenen vatandaş: “Komutanlarınız bile ağaç gölgesinde oturuyor, biz korumazsak kim koruyacak?” ifadelerini kullandı.

Akbelen Ormanı’nda tarihe geçecek sözler: Komutanlarınız bile ağaç gölgesinde oturuyor

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin iki yıldır sürdürdükleri nöbet alanına bu sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi.

Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.

T24’te yer alan habere göre, Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için nöbet tutan ve bu sabah jandarma baskınıyla karşılaşan vatandaşlardan ikisi gözaltına alındı.

"KOMUTANLARINIZ, ŞEFLERİNİZ BİLE AĞAÇ GÖLGESİNDE OTURUYOR"

Jandarma, zeytin ve çam ağaçlarının kesildiği bölgeye gitmek isteyen İkizköylülere ve çevrecilere izin vermedi. Köylüler, jandarmaya “Barikatı aç” sloganıyla karşılık verdi.

Jandarma'nın kurduğu barikatın önünde köylü bir vatandaş, söylediği sözlerle dikkat çekti.

"Biz korumazsak kim koruyacak?" diye soran vatandaş, isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Bize değenlerin eli hukuklu mu hukuksuz mu öğrenin. Eve gidin Anayasa'nın 169'uncu maddesini açın okuyun.

Komutanlarınız, şefleriniz bile ağaç gölgesinde oturuyor. Burası Milas, burası Akbelen, burası Türkiye bizim vatanımız. Biz korumazsak kim koruyacak, kim?"

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