Akbelen'in en acı fotoğrafı. Buna sebep olanlar yirmi tırnağımız yakanızda

Akbelen’in en acı fotoğrafı ortaya çıktı. Ormanın anayola bakan kısmında hiç ağaç kalmadığı görüldü. Söz konusu fotoğrafa “Buna sebep olanlar yirmi tırnağımız yakanızda” tepkisi geldi.

Akbelen'in en acı fotoğrafı. Buna sebep olanlar yirmi tırnağımız yakanızda

Akbelen’de termik santrale maden sahası açılması için ormanların kesilmesine karşı direniş devam ediyor. Bölge halkı ve çevre savunucuları ormanları korumak için direnirken jandarma ekipleri ise zaman zaman biber gazıyla müdahale ediyor.

Akbelen’de yaşanan çevre katliamının korkunç boyutu ortaya çıktı. Ormanın anayola bakan kısmından çekilen fotoğrafta her yerin şantiye alanı olduğu görüldü.

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Ortaya çıkan acı fotoğrafa “Buna sebep olanlar yirmi tırnağımız yakanızda” şeklinde tepkiler geldi.

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