Akbelen’deki çevre katliamını yok sayan muhtarlar ormanı savunmaya ‘Provokatif eylem’ dedi

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı’nda yapılan kıyım ve buna karşı direniş sürerken; Akbelen muhtarları valiliği ziyaret ederek, "Provokatif eylemleri asla onaylamıyoruz" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesi Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin etrafındaki mahallelerin muhtarları ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret edip, toplantı yaptı. Muhtarlar, termik santrallerin enerji üretiminin yanında bölge ekonomisinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, bölgedeki binlerce ailenin geçimini santrallerden sağladığını savundu.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Ersoy Yılmaz ve İkizköy Mahallesi başta olmak üzere Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin çevresindeki mahallelerin muhtarları ile birlikte Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'ndaki toplantıda İkizköy Mahallesi Muhtarı Muhsin Bilge, Ören Mahallesi Muhtarı Bekir Keser, Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Öz, Türkevleri Mahallesi Muhtarı Ercan Yılmaz, Hüsamlar Mahallesi Muhtarı Muhammet Kulakoğlu, Sekköy Mahallesi Muhtarı Niyazi Dülger, Bozalan Mahallesi Muhtarı Dursun Kayıhan, Çökertme Mahallesi Muhtarı Ertan Konar, Bayır Mahallesi Muhtarı Nazmi Şen, Pınar Mahallesi Muhtarı Gürdal Kaya, Kalem Mahallesi Muhtarı Mustafa Karataş, Dereköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, Yoğunoluk Mahallesi Muhtarı İsa Gezer, Çakıralan Mahallesi Muhtarı Zafer Gökçe, Alatepe Mahallesi Muhtarı Osman Öner, Fesleğen Mahallesi Muhtarı Erkan Kaba, Akçakaya Mahallesi Muhtarı Haydar Yılmaz, Kultak Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kayıkçı, Zeytinköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Aykaç ve Muğla Valiliği İdare ve Denetim Müdür Vekili Umut Gülmüş katıldı.

"KÖYÜN HUZURU KAÇTI"

Otobüsle dışarıdan gelen bazı kişilerin kendilerini yöre insanı gibi tanıtıp, onlar gibi giyinip konuşarak, santrallere karşı eylem yaptığını söyleyen muhtarlar, bölge halkının bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti. Muhtarlar, köylülerin huzurunu kaçırdığını kaydettikleri bu tür provokatif eylemleri asla onaylamadıklarını ifade etti.

Söz konusu alan hakkındaki kararın yargı tarafından verildiğini hatırlatan Muğla Valisi Orhan Tavlı, kolluk güçlerince vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alındığını söyledi. Tavlı, "Süreç boyunca çeşitli provokasyonlar sonucu kolluk kuvvetlerine yönelik tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmaların ilgili kurumlar tarafından başlatılmıştır. Bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere ve provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara rağmen, bugüne kadar duyarlı davranan bölge halkına teşekkür ederim" dedi.