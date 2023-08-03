Akbelen'de köylü kadın karşısında duran jandarmaya tek başına direndi

Muğla'da bulunan Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamı sürerken bölgedeki vatandaşların direnişi on birinci gününde de sürüyor. Akbelen'de onlarca jandarmanın karşısında tek başına direnen köylü teyze jandarmaya 'çıkın' diye bağırdı.

Akbelen'de köylü kadın karşısında duran jandarmaya tek başına direndi

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı devam ederken halkın direnişi de tüm hızıyla sürüyor.

Valiliğin "çalışmalar sona erdi" açıklamasına rağmen ağaç kıyımı son sürat devam ediyor.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Sedat Kaya olay yerinden sıcak haberleri paylaşmaya devam ediyor.

Kaya’nın çektiği yeni videoda bir yaşlı teyzenin onlarca jandarma karşısında direndiği ve jandarmayı bölgeden çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Yaşlı teyzenin sinirli bir şekilde jandarmaya 'çıkın' diye bağırdığı anlar dikkatlerden kaçmıyor.

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