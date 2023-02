Erdoğan Hatay'da böyle dedi: Kimi aksaklıklar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerle görüştü.

Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.

Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun zorluklarını da kabulleniyoruz. Vatanımıza hep sahip çıktık çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. Şu anda aramızda ailesinden eşini, çocuğunu kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum.

"KİMİ EKSİKLİKLERİN YAŞANDIĞINI BİLİYORUZ"

Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Depremden sonraki ilk günlerde kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Tüm imkanları bölgeye ulaşmak, arama-kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik.

Umutsuzluğa kapılmadık, depremi milli hafızamıza kazıdık. Devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Tüm milletimiz seferberliğe gönüllü olarak katıldı.

Sarsıntının sebep olduğu yıkıma, çetin kış şartları da eklenince kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.

Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı. Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzeredir. Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin güvenlik personeli görev aldı. 12 binin üzerinde kişi alt yapı çalışmalarına katıldı. Ülkemizin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarımız depremzedelerimizin yardımına koştu. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir.

"751 BİN DEPREMZEDE ÇADIRLARDA BARINIYOR"

Halihazırda 751 bin depremzede çadırlarda barınıyor. 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu. Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. Çadırkent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız.

Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz. Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.

"YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz.

Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak. Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Sağlam zeminlere doğru tekniklerle inşa edilen yapıların yıkılmadığını bu depremlerde gördük. Yerleşim yerlerimizi ovalardan dağlara kaydırararak zemindeki sıvılaşmadan uzak tutmak istiyoruz. Her adımımızı ortak akla göre yapıyoruz.

TOKİ ÖDEMELERİNE ERTELEME

Yeni konutlar zemin kalitesine bakılıp yapılacak. 11 ilimizin TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledik İlk ve orta dereceli okullarımızın her birinin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart, Gaziantep ve Osmaniye 13 Mart, Hatay, Kahramanmaraş için 27 Mart olarak belirledik. Devam şartı aramayacağız. Diğer illere naklini almak isteyen öğrencilerimize her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer illerde eğitimi devam edebilecek pansiyonlu okullarına geçiş yapabilecekler. Hasar görmeyen hastanelerimiz ve diğer tesislerimiz, sağlık merkezlerimizde yürütülen sağlık hizmetlerinde herhangi aksaklığa meydan vermiyoruz. Yaralılarımızın tedavilerini titizlikle izliyoruz. Doktorundan hemşiresine, UMKE ekibinden eczasına kadar bu felaket günlerinde milletimizin yanında olan tüm sağlıkçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Polis jandarma ve gerektiğinde askerimizden yardım alarak ihtiyaç duydukları her an depremzedelerimizin yanındayız. 244 kültür varlığımızı hızla koruma altına alıyoruz.

Türbe, cami, kilise, havra tescilli yapı gibi kültür varlıklarımızın tadilatı ve tamiratı için gereken çalışmalara başladık. Kamunun uhdesinde olmayan kültür yapılarının muhafazası için Kültür ve Turizm Bakanlığımız harekete geçti. Amacımız 1 yıl içinde kültür varlıklarımızı da ülkemize yeniden kazandırmaktır.



Deprem haberini alır almaz bölgede yürütülecek çalışmalar için 100 milyar liralık bütçeyi Hazine'den tahsis ettik. Depremde zarar gören her haneye 10'ar bin lira yardım yapıyoruz. Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı binalarda oturanlara 15'er bin lira taşınma ve 2 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımında bulunuyoruz.

"KGF PAKETİNİ 350 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK"

Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına 100'er bin lira nakdi destek sağlıyoruz. OHAL bölgesindeki trafik sigortası poliçeleri prim ödemelerini kolaylaştırıyor, zamanında yenilenemeyen projeleri sağlıyoruz. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

İŞKUR'un 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Haddini bil. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya (Hatay Havalimanı) gönderdim. Yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, orada ne olup bittiği biliyor. İsim vereceğim; Kalyon İnşaat orayı beş günde eline aldı, bitirip yaptı. Milletimize teslim etti. Bunlarda doğruluk yok.

'Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARIMIZ ENGELLENMESİN"

Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz.

Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez.''