Burcu Özberk müzikli deprem paylaşımlarına isyan etti

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ülkenin dört bit yanından yardım kampanyaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları sürerken, sosyal medyada afet bölgesinden gelen çok sayıda fotoğraf paylaşılıyor.

Burcu Özberk, afet bölgesinde bazı fotoğraf ve videolara acıklı fon müzikleri eklenmesine tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı bir mesaj ile bu konudaki sitemini dile getirdi.

Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin.

Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp, saçma sapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok. Sosyal medyayı bir süre sadece yardım aracı ve iletişim aracı olarak kullanalım. Düşüncelerimiz, duygularımız bize kalsın bir süre, ne olacak?"

