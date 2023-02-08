AKP iktidarı çökmüş, enkaz haline gelmiştir.

Anne ve baba tarafından Kahramanmaraşlıyım.

10 ilde hayatlarını kaybeden hemşerilerime ve tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet, ruhları şad olsun.

Yaralı hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifa ve sağlıklı ömür diliyorum.

Kahramanmaraş'taki akrabalarımdan şu ana kadar haber alabildiklerim şöyle:

Vefat edenler: Kuzenim Durdu ve eşi Şerife Şatıroğlu Mekanları Cennet ruhları şad olsun.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 23 akrabam var. Allah yardımcıları olsun…

1-Yengem Hatın Kalaycı Hayrullah Mah. Malik Ejder Cad. No:1

2-Yeğenim Ramazan Kalaycı'nın eşi Feyza'nın ailesi Ahmet, Ayfer, Aynen Gilar aileleri ve Faruk, Ayşe, Sedef, Selim Tepebaşılı Sütçü İmam Mah. Mehtap Apt. Dulkadiroğlu enkaz altındalar

3-Ali ve Hatice Karayağlı Şazibey Mah. Seçil sitesi A blok +905324179853 enkaz altındalar

4-Nusret ve Saadet Karayağlı Menderes Mah. Kübra Apt. Aksu sürücü kursu karşısı A101 üstü enkaz altındalar 05055365910- 05056502225

5-Ali Haydar, Melike ve Ahmet Ciğer Mercimektepe Mah. Adnan Menderes Blv. Seda Apt. Elif Hatun camii karşısı enkaz altındalar

6-Ümmüs ve torunu Akın Yüce Çağlayan, Zübeyde Hayrullah mahallesi Malik Ejder Cad. eski Andırın Garajı karşısındaki apartmanda enkaz altındalar.

7-Cemalettin ve Güllü Topaloğlu ve 10 kişi 12 Şubat Dumlupınar Mah. 19021.Sok No: 71 Yıldırım Beyazıt camii üzeri cuma pazarı yanı enkaz altındalar.

8-Ayten, (35) Kaan, (18) Gülsüm Ece (6) Asaf (9) Hayrullah Mah. Yeşil Ada Apt. enkaz altındalar. 05456146435

Değerli okurlarım,

Bugün sadece şunlar yazabileceğim:

-"Cumhur İttifakı deprem bölgesinde" sözünden, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile" sözünden nefret ediyorum...

Deprem faciasından siyasi rant çıkartmak ayıptır, günahtır, rezaletin daniskasıdır...

Utanmazlar, haddinizi bilin, milletin acısına acı katmayın.

Erdoğan ailesinin vakfına vergiden kaçırma yöntemi ile dolarları uçuran Kızılay nerede?

Kızılay'ın seyyar aşevleri nerede?

Her depremde kurtarma, çadır kurma ve yemek dağıtan kahraman Türk ordusu nerede?

11 bin yıkılan bina için sadece 4 bin 500 askerin görevlendirilmesi nasıl açıklanabilir?

3 enkaza bir asker görevlendirilmesi rezalettir, skandaldır.

Saraylara, uçaklara, makam aracı filolarına, zevküsefa içinde sözde "itibar" için savrulan paralara yazıklar olsun.

Kurtarma faaliyetlerine katılan AFAD başta tüm ekiplerin ve gönüllülerin sayısal yetersizliği olsa da canla başla çalışan ve hayat kurtaranlara şükranlarımı sunuyorum.

Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramamış.

-Arayacak yüzü mü var ki?

AKP iktidarı çökmüş, enkaz haline gelmiştir.

MHP de bu enkazın altında yok olacaktır…