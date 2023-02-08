AKP ilçe başkanlığı, valiliğin pankartını söktü kendi pankartını yardım TIR'ına astı. Aracın içinde halktan toplanan yardımlar var

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye’de yardım seferberliği ilan edildi.



AKP Menemen İlçe Başkanlığı, İzmir Valiliği’nin halktan topladığı deprem yardımlarının yüklendiği TIR’dan valiliğin pankartını söküp parti pankartı asarak poz verdi.



Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar “Yok artık!”, “Depremde bari yapmayın” yorumlarını yaptı.

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