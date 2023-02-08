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  • AKP ilçe başkanlığı, valiliğin pankartını söktü kendi pankartını yardım TIR'ına astı. Aracın içinde halktan toplanan yar

AKP ilçe başkanlığı, valiliğin pankartını söktü kendi pankartını yardım TIR'ına astı. Aracın içinde halktan toplanan yardımlar var

AKP Menemen İlçe Başkanlığı, İzmir Valiliği’nin halktan topladığı deprem yardımlarının yüklendiği TIR’dan valiliğin pankartını söküp parti pankartı asarak poz verdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:51
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AKP ilçe başkanlığı, valiliğin pankartını söktü kendi pankartını yardım TIR'ına astı

AKP ilçe başkanlığı, valiliğin pankartını söktü kendi pankartını yardım TIR'ına astı. Aracın içinde halktan toplanan yardımlar var
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye’de yardım seferberliği ilan edildi.

AKP Menemen İlçe Başkanlığı, İzmir Valiliği’nin halktan topladığı deprem yardımlarının yüklendiği TIR’dan valiliğin pankartını söküp parti pankartı asarak poz verdi.

Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar “Yok artık!”, “Depremde bari yapmayın” yorumlarını yaptı.

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TC Bursa
8.02.2023 16:41
AKP çökme işinde level atladılar. Artık ne yapacaklarını şaşırdılar.  
 
Şaşırdıkmı
8.02.2023 16:38
Sasiranlara sasiriyorum.  
 
Ali
8.02.2023 16:37
Bu nasıl Müslümanlık Türk milleti birlik olmuş yardım yarışına girmiş birileri de yalanla şov peşindeler sorsan bunlara Müslümanım derler .  
 
TÜM YORUMLAR (30)
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