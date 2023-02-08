Şahan Gökbakar'dan depremzedelerin 'sesini kesen' kanallara: Utanıyorum hepinizden

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yayın yapan haber kanalları deprem bölgesinde bulunan ve ailelerine, akrabalarına, sevdiklerine ulaşamayan kişilerin sesini duyurmaya çalışıyor.

Bazı haber programları ise depremzedelerin sesini yayın sırasında ya kapatıyor ya da sözünü yarıda kesiyor.

Bir muhabir, ailesinin enkazın içinde olduğunu söyleyerek, "Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç göndermiyorlar. Ekipler asla gelmiyor, ben kardeşimden ses duydum, hiç kimse gelmiyor asla" diyen depremzedenin sözünü yarıda kesti.

Görüntüleri paylaşan Gökbakar, "Ya bu nedir yaaa?! Kız göçükten çıkmış, kardeşinden bahsediyor. Muhabir önce sahte sahte ah vah diyor. Ekipler gelmedi deyince muhabir lafını kesip kızdan uzaklaşıyor... O kızın çaresiz bakışı öyle üzdü ki beni! Tuğba Hanım, kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!" dedi.

Gökbakar, bu tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"İnsanlar feryat ederken Yardım için yakarırken Enkazdaki yakınları için yalvarırken Yayın kesen 'haber kanalları' var bu ülkede... Sunucusundan muhabirine, yönetiminden sahibine utanıyorum hepinizden!"