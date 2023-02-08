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Şahan Gökbakar'dan depremzedelerin 'sesini kesen' kanallara: Utanıyorum hepinizden

Depremzedelerin tepkileri sırasında yayının sesini kapatan, gazetecilik tarihine utanç sayfaları olarak geçeceklere ünlü komedyen Şahan Gökbakar tepki gösterip "utanıyorum hepinizden" dedi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:41
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Şahan Gökbakar depremzedelerin sesini kesen kanallara tepki gösterdi

Şahan Gökbakar'dan depremzedelerin 'sesini kesen' kanallara: Utanıyorum hepinizden
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yayın yapan haber kanalları deprem bölgesinde bulunan ve ailelerine, akrabalarına, sevdiklerine ulaşamayan kişilerin sesini duyurmaya çalışıyor. 

Bazı haber programları ise depremzedelerin sesini yayın sırasında ya kapatıyor ya da sözünü yarıda kesiyor.

Bir muhabir, ailesinin enkazın içinde olduğunu söyleyerek, "Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç göndermiyorlar. Ekipler asla gelmiyor, ben kardeşimden ses duydum, hiç kimse gelmiyor asla" diyen depremzedenin sözünü yarıda kesti.

Görüntüleri paylaşan Gökbakar, "Ya bu nedir yaaa?! Kız göçükten çıkmış, kardeşinden bahsediyor. Muhabir önce sahte sahte ah vah diyor. Ekipler gelmedi deyince muhabir lafını kesip kızdan uzaklaşıyor... O kızın çaresiz bakışı öyle üzdü ki beni! Tuğba Hanım, kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!" dedi. 

Gökbakar, bu tepkisini şu sözlerle sürdürdü: 

"İnsanlar feryat ederken Yardım için yakarırken Enkazdaki yakınları için yalvarırken Yayın kesen 'haber kanalları' var bu ülkede... Sunucusundan muhabirine, yönetiminden sahibine utanıyorum hepinizden!"

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Kara tren
8.02.2023 15:10
Bunları da yazın deftere. Yeni Türkiye'de bunların basın kartları iptal edilsin. İsim isim not alın bunları, yağmacılardan ferkları yok bana göre.  
 
1903 aşkı
8.02.2023 14:59
Sen utanıyorsun, ben hem utanıyor hem de iğreniyorum.  
 
Tahsin
8.02.2023 14:48
Zaten artık iktidarın ilişkili olduğu kurumlara değil millet Haluk levente cem yılmaza şahan gökbakara acun ılıcalıya güveniyorsa o iktidar enkaz altında kalmıştır  
 
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