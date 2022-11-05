5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HDP'ye ittifak çağrısında bulundu

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HDP'ye ittifak çağrısında bulundu

Son günlerde iktidar partisi AKP'den HDP'ye yönelik "sıcak mesajlara" bir yenisi daha eklendi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 12:35
Takip Et

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan HDP ile ittifak çağrısı

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HDP'ye ittifak çağrısında bulundu
+
Aa
-

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'ndan flaş bir HDP çıkışı geldi.

AKP'nin Anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret ettiği esnada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Miroğlu, "Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın!" notunu düştü.

Bu sözler 2023 seçimleri öncesi "AKP'den HDP'ye "zeytin dalı mı" sorusunu beraberinde getirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

misafir
5.11.2022 13:10
noldu anayasa mahkemesindeki dava? noldu reislerinin sözleri?  
 
Vatandaş
5.11.2022 13:09
Seçim sen nelere kadirsin  
 
mert
5.11.2022 12:59
andımızın kaldırılması için hdp ile nasıl ittifak yaptıysa yine yapar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Mutfak tüpüne zam
3
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
4
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düştü
﻿Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düştü
﻿Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuk, apartmanın çatısından düştü
﻿Dursun Özbek'ten derbi öncesi flaş açıklamalar
﻿Dursun Özbek'ten derbi öncesi flaş açıklamalar
﻿Dursun Özbek'ten derbi öncesi flaş açıklamalar
﻿Kahramanmaraş'taki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 10 tutuklama
﻿Kahramanmaraş'taki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 10 tutuklama
﻿Kahramanmaraş'taki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 10 tutuklama
﻿Derbinin VAR Hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR Hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR Hakemi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.