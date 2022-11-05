AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HDP'ye ittifak çağrısında bulundu

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'ndan flaş bir HDP çıkışı geldi.



AKP'nin Anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret ettiği esnada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Miroğlu, "Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları,bu defa da ıskalamasın!" notunu düştü.



Bu sözler 2023 seçimleri öncesi "AKP'den HDP'ye "zeytin dalı mı" sorusunu beraberinde getirdi.





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