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  • AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi

AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin metin yazarını eleştirdiği paylaşımını sildi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 12:00
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AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi

AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin metin yazarını suçlayarak "Mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır" dedi. 

Tayyar, bu sözlerinin yer aldığı tweeti kısa sürede sildi.

NE OLMUŞTU?

'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Nebati’nin şu sözleri, herhangi bir anlam çıkarılmadığı için gündem olmuştu:

 "Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya, ve Almanya başta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor.”

Nebati’nin ifadelerine partisinden de eleştiriler gelmiş; fakat hedef kendisi değil, 'metin yazarı' olmuştu.

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Abbas
2.10.2022 13:05
Ne o güçlü biriymiş ki, Şamil bey tırsmış ???  
 
Vooov..
2.10.2022 12:49
Yeni çağa teşekkür ler tek eğlencemiz den bizi mahrum etmediğiniz için..  
 
voooovv
2.10.2022 12:45
Aynı metni bakmadan okusun..sözler akp ye oy vereceğim..  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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