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  • AKP’li üst düzey yönetici bile Bakan Nureddin Nebati'nin konuşması ile dalga geçti

AKP’li üst düzey yönetici bile Bakan Nureddin Nebati'nin konuşması ile dalga geçti

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Bakan Nureddin Nebati'nin çok konuşulan "Epistemolojik kopuş, heterodoks yaklaşımı ön plana çıkardı" sözlerinden dolayı metin yazarına esprili bir dille eleştirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 20:26
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AKP’li üst düzey yönetici bile Bakan Nureddin Nebati'nin konuşması ile dalga geçti

AKP’li üst düzey yönetici bile Bakan Nureddin Nebati'nin konuşması ile dalga geçti
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AKP MKYK  Üyesi ve Eski Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde yaptığı konuşmasına eleştiri getirdi. 

Şamil Tayyar, Bakan Nebati’nin ‘metin yazarı’na dikkat çekerek, konuşma metnini ‘mantıksız’ olarak niteledi. 

AKP'li Tayyar sosyal medya hesabından, “Son dönem Nebati bakanımızdan ziyade metin yazarı gündemde. Kimdir, necidir bilmiyorum, sormadım da… Ancak. Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır.” dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’ndeki konuşması gündem olmuştu.

İktidarın ekonomik politikalarına ilişkin konuşan Bakan Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır.” demişti.

 

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Ahmet
1.10.2022 20:54
Nas Ekonomisi, Yerli ve Milli Ekonomi, Heterodoks meterodoks ekonomi derken, Market te yumurta 60 Tl. ben onu bilirim.  
 
Abbas
1.10.2022 20:40
Akp liler anlaşılmasın diye kimi Arapça kelime kullanıyor, kimisi Kuş Dili kullanıyor, hiç mi içinizde doğru dürüst Türkçe bilen yok? Yoksa gidin komşunuz Türkçü MHP den biri getirin canım??  
 
Maçkalı kalaycı
1.10.2022 20:34
Duyumlara göre syn Nebati bey inglizce ders alıyormuş. Kısmet olursa bu sene erevizyon şarkı yarışmasına katılacakmış. Birinci olursa alacağı parayı KKM hesabına yatıracak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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