AKP’li üst düzey yönetici bile Bakan Nureddin Nebati'nin konuşması ile dalga geçti

AKP MKYK Üyesi ve Eski Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde yaptığı konuşmasına eleştiri getirdi.

Şamil Tayyar, Bakan Nebati’nin ‘metin yazarı’na dikkat çekerek, konuşma metnini ‘mantıksız’ olarak niteledi.

AKP'li Tayyar sosyal medya hesabından, “Son dönem Nebati bakanımızdan ziyade metin yazarı gündemde. Kimdir, necidir bilmiyorum, sormadım da… Ancak. Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’ndeki konuşması gündem olmuştu.

İktidarın ekonomik politikalarına ilişkin konuşan Bakan Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır.” demişti.