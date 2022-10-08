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AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti

Eski TBMM başkanı AKP’li Bülent Arınç'ın, katıldığı bir televizyon programında Bakan Nureddin Nebati'nin son sözlerine gönderme yaparak ti'ye alması sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 20:48
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AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nureddin Nebati ile fena dalga geçti

AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
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Tv5 Haber Müdürü Mustafa Deniz, ile TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü" çağrısını değerlendirdi. Deniz'in konu ile ilgili yorumlarını anlamlandıramayan Arınç, " Senin sorunlarını dinlerken aklıma Nebati Bey geliyor. Bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum” dedi

Tv5 Haber Müdürü Mustafa Deniz, 22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsü” çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu ve kız kardeşinin başörtülü olması nedeniyle okula gidemediğini söyleyen Deniz, konuşmasına şöyle devam etti: “AKP döneminde müfredat değişikliği ile, İmam hatipte okuyan kız öğrencilerinin başının açılması istendi. Geçmişte tabii ki bazı yanlış uygulamalar hatalar var. Birinci sorum günümüzde yanlış bir hata, adım yok mu? Diğer sorum ise dünyevi hayatımızı uygulamalarla uhreviyata ne kadar şekillendirebiliyoruz bu politikalarla”

BÜLENT ARINÇ BAKAN NEBATİ İLE DALGA GEÇTİ

Bülent Arıç, Mustafa Deniz’in kendisine yönelik sorularına gülerek, “Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki Bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum” dedi.

Arınç’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Ti’ye aldığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

BAKAN NEBATİ NE SÖYLEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir ekonomi konuşmasında “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. Nebati’nin bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

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Abbas
8.10.2022 21:22
Tiye alınmayacak gibi değil, yazabilsem Senaryo, 10 yıl kapalı gişe oynar, Nebatigiller  
 
Oha
8.10.2022 21:22
Arınç resmen sunucuyu gömmüş rezil etmiş bunlara kim program yaptırıyor bunlar davarı suya götürüp getiremez  
 
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