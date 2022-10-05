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Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım...' ifadelerine yer verdi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 05:31
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Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi

Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, sözleri tartışma konusu olmuştu.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, Nebati’nin söz konusu ifadelerini kapağına taşıdı.

Derginin kapağında dükkan kasasında bir vatandaşın, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" dediği ve kasadaki kişinin Türkiye'de veresiye alışverişte oldukça yaygın olan "Tamam önümüzdeki ay hepsini bir ödersin" dediği görülüyor.

İşte derginin bu haftaki kapağı:

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