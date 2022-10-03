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  • AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti

AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti

AKP'li Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, mobbing uygulandığı gerekçesiyle görevlerinden istifa etti.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:04
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AKP'li Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, mobbing uygulandığı gerekçesiyle görevlerinden istifa etti

AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
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Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde AKP Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Yıldız, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Görev süresi boyunca kendisine ve ekibine mobbing uygulandığını belirten Yıldız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şahsım ve ekip arkadaşlarım ile birlikte gönül vererek tüm samimiyetimizle canla başla çalıştığım Ak parti Elbistan ilçe kadın kolu başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere telkin ettiği samimi ve dürüst çalışma aşkına uymadığı, makamlarını ve kendilerine tevdi edilen görevin layıkıyla yerine getirilmediği bir ortamda, arkadaşlarım ile birlikte verdiğim mücadeleden rahatsız olunduğu,

bana ve ekibime uygulanan psikolojik baskının dayanılmaz olduğu noktada Kahramanmaraş il kadın kolu başkanlığının da verdiğimiz mücadelede bize destek olmadığı,

sorunlara umursamaz yaklaşımı sonucunda ben ve yönetim kurulu üyelerimin istifaya mecbur bırakıldığımızı kamu oyuna üzülerek bildiririm.

Şahsım olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin yanındayım.

Saygılarımla"

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