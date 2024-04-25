AKP'li belediye başkanının 23 Nisan törenine katılmadığı ortaya çıktı

Başakşehir’deki Bahçeşehir Gölet alanında yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine AKP’li Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı ve Bölge Garnizon Komutanı’nın törenlere katılmadığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı, Kaymakam ve Garnizon Komutanının böylesine önemli bir günde törenlere katılmamasına vatandaşlardan tepki topladı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Yaşanan duruma tepki gösteren CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başakşehir Belediye Başkanı’nın mazeretini bilemem ama kendisinin gelmediği durumlarda belediyeden temsili olarak başkan yardımcıları katılırlardı ve selamlama yaparlardı ama onlar dahi gelmedi. Sosyal medyadan makamına çocuk oturturken o makamlara kendilerinin oturmasına imkan sağlayan ve o fazileti veren Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz önünde 1 dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okumaktan kaçınanları şiddetle kınıyoruz. Seçim öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne tam kadro katılıp sempatik davranışlar sergileyen başkanı seçimleri aldıktan sonra temsilci dahi göndermeyen başkanı Başakşehirli komşularımızın vicdanına havale ediyorum bırakıyorum.”