Sedat Peker'in gündeme getirdiği isme büyük kıyak. Süleyman Soylu ve Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor

İstanbul Beyoğlu’ndaki Fetihtepe Mahallesi’nde AKP’li ilçe belediyesinin ‘rantal dönüşüm’ projesine itiraz eden halk evlerinden zorla çıkarılmaya devam ediyor. Birçok kez polis eşliğinde mahalleye gelen AKP’li Beyoğlu Belediyesi ekipleri, evlerin doğalgaz, elektrik ve su altyapılarını kestirdi, polis koçbaşlarıyla evlere girdi ve çocukları dahi gözaltına aldı. Belediyenin projesine imza vermeyen Fetihtepeliler zorla göç ettirilirken milyonlarca liralık kentsel dönüşüm rantı ise gün yüzüne çıktı.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Fetihtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni AKP’li Beyoğlu Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birlikte yürütüyor. Bakanlığa bağlı Emlak Konut, Fetihtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. ile 740 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Şirkete aynı zamanda uzun süredir tartışmaların odağında yer alan Fikirtepe’nin dönüşüm işi de verilmişti.

Ayrıca şirket kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler alarak devasa projeler inşa ediyor. Şirket kamudan son 10 yılda 5 milyar 448 milyon TL değerinde 31 ihale aldı.

EMİNE ERDOĞAN’A JEST

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre, AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor. Kuzu, 2003'te Siirt'te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan'a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan'a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan'ın aday olmasını destekledik" demişti.

Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a 2013 yılında iki jestte bulundu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran'ın isimleri verildi. 2020 yılında da Gökçen Kuzu’nun oğlu Yusuf Kuzu’nun doğa harikası Riva’da kıyı şeridine havuzlu villa yaptığı ortaya çıkmıştı. Sahile kadar kat kat beton bloklardan duvar ören Kuzu yan parseldeki yeşil alanı çevirerek duvar inşa etti. Bölge sakinlerinin arsadaki çalışmaları ilgili kurumlara şikâyet etmesi üzerine duvar yıkıldı.

PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker geçen yıl İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu'nun Kuzu Toplu Konut Şirketi ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Peker; Kuzu Grup'un Sea Pearl - Ataköy projesinde Süleyman Soylu'nun doğrudan müdahalesi olduğu ve bunun karşılığında da çıkar sağladığını öne sürmüştü.

Okmeydanı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede Fetihtepe’deki sonra durumu şöyle anlattı:

“Fetihtepe’de 3-4 ev kaldı bunun haricindekilerin hepsi boşaltıldı ve yaklaşık 150 bina yıkıldı. Kentsel dönüşümü kamu yararına kentsel dönüşüm yapmak yerine, yoksul halka depreme dayanıklı sağlam konutlar yapmak yerine rant için kullanıyorlar. Belediye daha önce direnişi kırmak için elektrik, su ve doğalgazı kesmişti. Evlerinden zorla çıkardıkları insanlara sadece bin 950 TL kira yardımı yapıyorlar. Ancak ülke tarihinin en yüksek kira bedelleri var son aylarda. Okmeydanı’nda dair bile denemeyecek yerlerin kirası en az 5 bin TL. Yani bu daireler teslim edilene kadar insanlar cebinden binlerce lira kira ödemiş olacak. Zorla yapılan dönüşüm sonucundan insanlar evlerinden çıktı. Bu tür dönüşümlerin rantını AKP’ye yakın duran sermaye çevreleri elde ediyor. Maksat kentsel dönüşüm yapmak, güvenilir sağlam konutlar yapmak değil rant elde etmek.”

TOKATKÖY İHALESİ DE YANDAŞA

Polisin ve belediye ekiplerinin defalarca şafak operasyonuyla bastığı ve halkın zorla sokağa atıldığı Beykoz Tokatköy’ün de kentsel dönüşüm ihalesi yandaş şirkete verilmişti. Emlak Konut Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi için Turgut Müteahhitlik A.Ş. ile KDV hariç 789 milyon 743 bin TL’lik sözleşme imzalamıştı. Turgut Müteahhitlik A.Ş.’nin sahibi olan ve aynı zamanda Çaykur Rizespor Kulübü’nün de başkanı olan İbrahim Turgut ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilişkileri olduğu biliniyor.