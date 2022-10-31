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  • İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı

İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, tepki çeken sözleri sonrası istifa eden AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın görevden ayrılışının perde arkasında Devlet Bahçeli’nin olduğunu iddia etti…

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 22:10
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Gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba iddia. Mahir Ünal'ın istifasının perde arkasını açıkladı

İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
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Gazeteci İsmail Saymaz’dan tepki çeken sözleri sonrası istifa eden AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın görevden ayrılışı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

İSTİFANIN NEDENİ BAHÇELİ

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz Mahir Ünal’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını belirterek "Mahir Ünal'ı 8 yıl önce alkışlara konu olan bu sözlerin, bugün affı istemekle sonuçlanmasının tek bir sebebi var. AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyonda olması ve Cumhur İttifakı'nın siyasal sınırlarını çizen kudretin de esasen bence Devlet Bahçeli olması" dedi.

İsmail Saymaz şunları söyledi:

SEÇİM KAMPANYASI ZEDELENDİ

"Mahir Ünal, milliyetçi serüveni baltalamış ya da farkına varmadan sabote etmiş oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin seçim kampanyası zedelenmiş oldu.

AK Parti tam hızını almış, Türkiye'de yerli ve milli olduğunu, Türkiye'nin bekasıyla kendi varlığının örtüştüğünü; Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak kudretin kendisi olduğunu tam anlatacaktı ki Mahir Ünal birden bire, hiç olmayan bir vakitte Cumhuriyet ile hesaplaşma defterini açtı. Oysa ki bunu kapatmış olmaları gerekirdi.

Tam da bu nedenle bugünkü AK Parti'ye de Cumhur İttifakı'na da yön veren asıl siyasetçinin Devlet Bahçeli olduğu gerçeğini unutmuş oldu. Ve bu unutkanlıkla hareket ettiği ilk anda maalesef affını istemek zorunda kaldı''

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M. Murtaza Yekeayak
31.10.2022 22:15
Oh ne ala her şeyi söyle Türk milletine varlığına dirliğine Beraberliğini böl parçala sonrada affımı diledim oldu bitti maşallah ne güzel taktik yerseniz millet uyan gör gerçekleri oy sandık için  
 
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