Emre Ulaş kabinede dört koltuğa birden oturan bakanı çizdi

Emre Ulaş'tan manidar karikatür geldi. Ulaş, kabinede dört koltuğu birden işgal eden 'bakanı' çizdi.

Emre Ulaş kabinede dört koltuğa birden oturan bakanı çizdi

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan yine manidar bir karikatür geldi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Erdoğan'ın kazanması sonrası oluşacak yeni kabinede kimin hangi koltuğa oturacağı da merak konusu oldu.

Emre Ulaş da yeni oluşacak kabineyi çizerek, Türkiye'yi bekleyen ekonomik krizin kabinedeki yansımalarını gözler önüne serdi.

DÖRT BAKANLIK 'İŞGAL ALTINDA'

Ulaş'ın karikatüründe 'Enflasyon canavarının' kabinedeki dört bakanlığı birden işgal ettiği görülüyor. Enflasyon canavarının Tarım Bakanı, Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve Sanayi Bakanı koltuklarını kaptığı görüldü.

İşte Emre Ulaş'ın o karikatürü:

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