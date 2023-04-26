AKP’li Cevdet Yılmaz'dan Kızılay Başkanı’na ‘istifa’ çağrısı: Etmezse dernek gereğini yapacaktır

AKP’li Cevdet Yılmaz, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı yaparak, "Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır" dedi.

AKP’li Cevdet Yılmaz'dan Kızılay Başkanı’na ‘istifa’ çağrısı: Etmezse dernek gereğini yapacaktır

AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Haber Global’de canlı yayın konuğu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’a ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı yaptı.

Satışı tasvip etmediğini söyleyen Yılmaz, Kınık için, “Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır” dedi.

AKP’li Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“GEREĞİ YAPILMALI”

“Afet ortamında ben de bu satışı tasvip etmiyorum. Normal zamanda böyle ticari şeyler yapılabilir belki ama bu durumda bunun tasvip edilmediğini ben de düşünüyorum. Gereği yapılmalı. Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır, bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum”

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