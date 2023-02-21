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AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş AKP’nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı.  O anlarda konuşan vatandaşın etrafında toplananlar ağzı açık dinledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:02
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AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı

AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
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Sosyal medyada gündem olan bir videoda konuşan vatandaş AKP’nin 21 yıl boyunca nasıl iktidarda kaldığını anlattı. Mevcut iktidarın hiçbir sorunu çözecek kadroları ve liyakatinin olmadığının altını çizen vatandaş iktidarın özellikle medyayı iyi kullandığının ve muhalefeti teröristlerle yan yana göstermeye çalıştığına dikkat çekti.

İktidarın yarattığı algıyı dinle ve bayrakla örttüğünü vurgulayarak sıkıştıklarında ise ‘dış güçler’ gibi hayali düşmanlar yarattıklarını söyledi. İktidarın yıllar boyunca toplumun bilgisizliğini, yoksulluğunu, dini inancını, vatan ve bayrak sevgisini çok iyi kullandığına dikkat çeken vatandaş, okumayan araştırmayan, bilgisiz insanları algıyla yönettiğini söyledi.

Sokak röportajında konuşan vatandaşı o anlarda etrafına toplanan çok sayıda kişi dinledi.

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