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Ah be ablacığım ülkenin 21 yılı gitti özürde geç kalmadın mı? AKP’ye oy verdiği için gençlerden özür diledi 

İstanbul 'daki sokak röportajında AKP’ye oy verdiğini dile getiren bir annenin gençlerden özür dilemesi sosyal medyada gündem oldu.  "Bu ülkenin 25 senesi çalındıktan sonra neye yarar ki özür dilemek" yorumu yapıldı. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:56
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Ah be ablacığım ülkenin 21 yılı gitti özürde geç kalmadın mı?

Ah be ablacığım ülkenin 21 yılı gitti özürde geç kalmadın mı? AKP’ye oy verdiği için gençlerden özür diledi 
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Ekonomik kriz altında inim inim inleyen vatandaşlar, ay sonunu nasıl getireceklerini kara kara düşünmeye devam ediyor.  Bakırköy’de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyayı salladı.

Söz konusu videoda AKP seçmeni olduğunu dile getiren kadın, “Gerçekten bir anne olarak ben de yemin ederim özür diliyorum” diyerek gençlerden özür dilediğini söyledi.

İşte AKP’ye oy verdiği için pişmanlık duyan annenin o sözleri:

"Bugüne kadar hep AKP’ye oy verdim ama şu an gözlerim yaşararak bütün gençlerden özür diliyorum. Gerçekten okumamız lazımdı. Araştırmamız lazımdı. Araştırmadık, okumadık. En önemlisi de gençliği ileriyi düşünmedik. Gerçekten bir anne olarak ben de yemin ederim özür diliyorum."
Kadının gençlerden özür dilemesine Beşiktaş tribününün ağır ağabeyi Begil Sarıca "Bu ülkenin 25 senesi çalındıktan sonra neye yarar ki özür dilemek" yorumunu yaptı.

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