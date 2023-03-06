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  • Başörtülü abla o kadar kızgın ki. 'Bizi Müslümanlar yönetmesin, Yahudi gelsin, Papa gelsin oyumu onlar vereceğim'

Başörtülü abla o kadar kızgın ki. 'Bizi Müslümanlar yönetmesin, Yahudi gelsin, Papa gelsin oyumu onlar vereceğim'

Bavul TV isimli youtube kanalındaki sokak röportajında başörtülü bir kadın öyle şeyler söyledi ki dinleyenler kulaklarına inanamadı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 21:19
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Başörtülü abla o kadar kızgın ki. 'Bizi Müslümanlar yönetmesin, Yahudi gelsin, Papa gelsin oyumu onlar vereceğim'

Başörtülü abla o kadar kızgın ki. 'Bizi Müslümanlar yönetmesin, Yahudi gelsin, Papa gelsin oyumu onlar vereceğim'
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Bavul TV muhabiri bir kadına sorduğu 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için düşünceleri sordu.

“YAHUDİ GELSİN, PAPA GELSİN OYUMU ONLARA VERECEĞİM”

Başörtülü kadın şöyle cevap verdi “Ülke diye bir şey kaldı mı? Geleceğimiz kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Vallahi Yahudi gelsin, papa gelsin oyumu ona vereceğim.

Müslüman biri artık yönetmesin. Kul hakkı yemek bizde. Her şey bizde.

Şuraya bakar mısınız, köşe başlarında duran namussuzlara bakar mısınız? Bu ülke benim. Ben buraya Halep’e taşınmışım. Altıparmak benim için Halep.”

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