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Atatürk Havalimanı pisti üzerine cami yapılıyor. İYİ Partili Ali Kıdık'tan şok iddialar

Pandemi döneminde pistin üzerine hastane kurulan Atatürk Havalimanı'nda şimdi de cami yapılacağı iddia edildi. İYİ Partili Ali Kıdık, "Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar" dedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:27
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Ali Kıdık: Atatürk Havalimanı pisti üzerine cami yapılıyor

Atatürk Havalimanı pisti üzerine cami yapılıyor. İYİ Partili Ali Kıdık'tan şok iddialar
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İBB'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını belirtti. Kıdık, "Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar" dedi.

“100 METRE İLERİDE CAMİ OLMASINA RAĞMEN…”

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney pistlerine, 100 metre mesafede cami olmasına karşın, yeni bir cami inşaatına başlandığını ifade etti. Kıdık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“SEÇİMİ KAYBEDERLERSE AÇILMASIN DİYE...”

"Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar."

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