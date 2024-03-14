AKP’yi nasıl bilirsiniz? Tayyip gider AKP biter

Önce soruya yanıt vereyim.

FETÖ’cülerden aldığı feyz ile ülkemizde gelmiş geçmiş siyasi partiler arasında AKP, kumpasları ile açık ara birinci oldu, olmaya da devam ediyor.

Ergenekon, Balyoz, Casusluk, 28 Şubat davası, Kozmik Oda, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve CHP’ye kumpas videoları ile dünyada eşi benzeri görülmeyen yalan, dolan ve iftiraların partisidir AKP.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-“Bu seçim benim için bir final. Bu seçim, yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın bir kuralını hatırlattığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

Dedi ki;

-“Eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır. O günlere çok zaman var.”

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis’te dedi ki;

-"Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir…”

Bu Bekir Bozdağ, 22 Mayıs 2016’da Adalet ve Demokrasi Partisi’ni şöyle yok saymıştı:

-“AK Parti, Tayyip'in partisidir. Ve öyle olmaya devam edecektir. Kurumsal olarak devam ettikçe Cumhurbaşkanımızı AK Parti'den, AK Parti'yi Cumhurbaşkanımızdan ayrı düşünmek mümkün değildir. Tek neferi vardır o da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır…"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki;

-"Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş, 'Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin' diyor."

Ne çabuk vatandaş görüşüne erişti ki?

Erdoğan’ın “Son seçimim” demesinden sonra Çelik, Bozdağ ve Tunç başta AKP’lilerin paniğinin nedeni Bozdağ’ın, “Tayyip’in partisi” açıklaması ile şu gerçeğe dönüşüyor:

-Tayyip gider, AKP biter…

İşte bu yüzden büyük panik içindeler.

YSK tarafından 3. kez adaylığının yolu açılınca şu sonucun ortaya çıktığını tüm AKP’liler biliyor:

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçim finalinden sonra günün sorusu şudur:

-Erdoğan’dan sonra AKP Genel Başkanı kim olur?

Bilal Erdoğan mı? Paraları aklama uzmanı olarak şansı yoktur.

Berat Albayrak mı? 128 milyar doları arka kapıdan buharlaştırdığı ve kaçıp gittiği için şansı yoktur.

Bülent Arınç mı? Çoktan inzivaya çekildi.

Süleyman Soylu mu? MHP desteği ile şansı olabilir ama Millî Görüş geleneğinden gelmediği için AKP tabanında benimsenmez.

Binali Yıldırım mı? Şansı olabilir çünkü çok iyi emanetçi ve Erdoğan’a en sadık siyasetçidir.

Numan Kurtulmuş mu? Evet olabilir.

Bu isimlerin hiç birisi AKP’yi tek başına iktidarda tutmayı başaracak isimler değildir.

2028’e kadar çok uzun bir takvim var.

Ancak siyaset dünyası için göz açıp kapatıncaya kadar çok hızlı geçer.

Peki Erdoğan kimi veliaht seçer?

İşte bu soruya yanıt vermek zordur ama en şanslı veliaht adayı şu olabilir:

-Damat Selçuk Bayraktar.

Havacılık ve savunma sanayisi sektöründe çok başarılı olabilir ama siyasette havalanmak yani vatandaş tarafından benimsenmek hiç de kolay değildir.

Sonuç olarak Erdoğan sonrası AKP’de tufan ve hüsran birlikte yaşanır.

Bunu bilen AKP’lilerin Erdoğan’ı bırakmak istememelerinin nedeni de açık seçik budur.