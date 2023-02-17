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Meral Akşener'den Zeydan Karalar'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. 

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:04
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Akşener depremden etkilenen Adana’yı ziyaret etti

Meral Akşener'den Zeydan Karalar'a ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana’yı ziyaret ederek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.  

Akşener, depremden etkilenen kentteki son duruma ilişkin bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'yı ziyaret etti. Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşerek kentteki son durum hakkında bilgi aldı.

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