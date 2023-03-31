İYİ Parti'ye saldırının ardından Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Tehditlerle saldırılara zemin hazırlıyorsunuz

Editör: Gülsüm Acıyan

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İYİ Parti'ye yapılan silahlı saldırıya ise tepkiler sürüyor.

Saldırıya yönelik tepkiler sürerken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırının gerçekleştiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve saldırıyı kınayan Davutoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

"SALDIRIYI AÇIKÇA KINAYIN FAİLLERİ KİMSE BULUN"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının ardından Meral Akşener'e destek mesajı verdi ve Erdoğan'a çağrıda bulundu. İYİ Parti il binası önünde konuşan Davutoğlu, "Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyorum, çıkın ve İYİ Parti'ye yönelik saldırıyı açıkça kınayın, failleri kimse bulun" dedi.

"Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır" diyen Davutoğlu, "Erdoğan'ın açıkça 'Bunlar daha iyi günler' dediğini hatırlayalım. Bugün şu saatler aynı zamanda Sinan Ateş'in katledilmesinin üzerinden 13 hafta geçtiği zamanlar. Bizim de onlara mesajımız açık ve nettir; Kirletemeyeceksiniz, korkutamayacaksınız. Saldırılara zemin hazırlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'I BİR KEZ DAHA UYARIYORUM"

Davutoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Birileri şu mesajı vermek istiyorsa biz istediğimizi cezalandırırız, hoşumuza gitmeyen açıklamalar yapan siyasi liderleri tehdit ederiz, farklı düşünen siyasi partilere tahriklerde bulunuruz ve seçim atmosferini kirletiriz diyorlarsa bizim de onlara mesajımız açık ve nettir.

Kirletemeyeceksiniz, korkutamayacaksınız ve 14 Mayıs günü Türkiye'de büyük bir siyasi değişim yaşanacak. Bu siyasi değişim de sadece bir iktidar değişimi olmayacak bir sistem değişimi olacak hukuk düzenin yok edildiği faili meçhullerin neredeyse günlük olarak görüldüğü bir hukuksuzluk düzenden gerçek ve adalet hukuk düzenine geçilecek.

Başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarın sahiplerine sesleniyorum; Açık ve örtülü şekilde yaptığınız tehditlerle provokatif saldırılara zemin hazırlıyorsunuz. Şiddet bir kültürdür. Bir anda ortaya çıkmaz. İklimi müsait olduğunda herkes fikrini, düşüncesini mensubiyetini beğenmediği kişilere karşı saldırıya geçer. 70'li yıllarda biz bunu gördük. Bu şiddet kültürü maalesef bugün topluma sadece belli odaklarca değil iktidar sahiplerince yayılıyor.

Bir kez daha uyarıyorum Sayın Erdoğan'ı kritik bir seçime gidiyoruz. Çıkın ve açık bir şekilde İYİ Parti'ye yönelik saldırıyı kınayın. Ve bunun failleri kimse bulun. Aksi takdirde kendinizi bana muhatap etmeyin gibi üstü örtülü tehditlerle yaptığınız saldırılar sonrasında ortaya çıkan bu iklimden bizzat sorumlu olursunuz.

Ben aziz milletime bir kez daha seslenmek istiyorum. Hiç merak etmeyiniz müsterih olunuz. Ne yapılırsa yapılsın Türkiye'de seçim; objektif, hukuk kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşecektir. Ve seçim öncesinde meydanlara, seçim esnasında sandıklara, seçim sonrasında sandık neticelerine sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi ve tereddütü olmamalıdır.

Başta Sayın Akşener olmak üzere bütün İYİ Parti camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve dayanışmamızla birlikte bütün Millet İttifak'ı olarak bu saldırılar karşısında omuz omuza olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah 14 mayıs Türkiye'de yeni bir başlangıcın, hukuk, adalet düzeninin tekrar kurulduğu yeni bir başlangıcın habercisi olacak. Baharlar gerçek anlamda Türkiye'ye gelmiş olacak."