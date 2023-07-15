Erkan Petekkaya'nın yeni dizi projesi belli oldu

Geçen sezon ‘O Kız’ dizisiyle seyirciyle buluşan Erkan Petekkaya’nın yeni projesi belli oldu.

Erkan Petekkaya'nın yeni dizi projesi belli oldu

Erkan Petekkaya'nın geçen günlerde Onur Tan ve ortağı Seyfi Şahin'le buluşmasının nedeni merak konusu olmuştu.

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Erkan Petekkaya geçen sezon “O Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Yeni dizi projesi merakla beklenen ünlü aktör geçen günlerde Güzel Adamlar Medya şirketinin ortakları Onur Tan ve Seyfi Şahin‘le buluştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaptığı “Takım sahaya çıksın” mesajıyla dikkat çeken Onur Tan‘ın yazıp yöneteceği “Siyah Kuğu” dizisini Erkan Petekkaya‘ya teklif ettiği öğrenildi.

Senaryoyu çok beğenen Erkan Petekkaya‘nın ön görüşmenin ardından yakında sözleşme imzalamak için Onur Tan ve Seyfi Şahin‘le buluşacağı öğrenildi.

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