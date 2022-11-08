Alevi Dernekleri'nin Meclis önündeki yürüyüşüne polis engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı’nda yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kurulacağını açıklamıştı.

Alevi dedelerine maaş bağlanması, cemevlerinin bakım ve giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanması öngörülen yasa teklifi de geçtiğimiz günlerde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda tartışmalar eşliğinde AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmişti.

Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, hazırlanan kanun teklifinin yetersiz olduğunu savunan Alevi dernek ve vakıf temsilcileri, teklifin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ortak bir açıklama yayınlayarak, iktidarın Meclis’te geçirmek istediği torba yasaya karşı seslerini duyurmak ve taleplerini dile getirmek için, Alevileri 8 Kasım Salı günü (bugün) saat 10.00’da TBMM önünde bir araya geldi.

Meclis önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti.

Yürüyüş yapıp açıklama yapmak isteyenleri görüntüleyen basın mensuplarının da görüntü kaydetmesinin engellediği belirtildi.

(Kaynak: Tele1)