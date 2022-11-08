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Alevi Dernekleri'nin Meclis önündeki yürüyüşüne polis engeli

Türkiye Meclis Genel Kurulunda, Cem evlerine yönelik düzenlemeleri de içeren "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüleceği belirtilmişti. Alevi Dernekleri tarafından Meclis önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:15
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Alevi Dernekleri'nin Meclis önündeki yürüyüşüne polis engeli

Alevi Dernekleri'nin Meclis önündeki yürüyüşüne polis engeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergahı’nda yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kurulacağını açıklamıştı.

Alevi dedelerine maaş bağlanması, cemevlerinin bakım ve giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanması öngörülen yasa teklifi de geçtiğimiz günlerde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda tartışmalar eşliğinde AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmişti.

Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, hazırlanan kanun teklifinin yetersiz olduğunu savunan Alevi dernek ve vakıf temsilcileri, teklifin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ortak bir açıklama yayınlayarak, iktidarın Meclis’te geçirmek istediği torba yasaya karşı seslerini duyurmak ve taleplerini dile getirmek için, Alevileri 8 Kasım Salı günü (bugün) saat 10.00’da TBMM önünde bir araya geldi.

Meclis önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti.

Yürüyüş yapıp açıklama yapmak isteyenleri görüntüleyen basın mensuplarının da görüntü kaydetmesinin engellediği belirtildi.

(Kaynak: Tele1)

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Ötüken
8.11.2022 10:37
Böyle olur Akp nin alevi açılımı.Bunların gerçek yüzünü göremeyip alevileri yem eden sözde alevi başkanları utanır mu bilmem.  
 
YÜRÜYÜŞ GÖSTERİLERINE NEDEN NEDEN KARŞI ÇIKIYORSUNUZ ? YASADA YER ALAN HAKLARI INSANLARDAN ALAMAZSINIZ BASKI UYGULAYAMAZSINIZ .
8.11.2022 10:32
İNSANLARIN TEMEL HAKLARINI KORUMASI İÇİN SİLAHSIZ YÜRÜŞ VE GÖRTERİ YAPMA HAKKI VARDIR. EN DOGAL HAKTIR.  
 
yerli milli
8.11.2022 10:29
meclis millete ait değil mi? millet meclise gelip derdini anlatamayacak ise nerede anlatacak? meclistekilerin sıfatı ne? vekil değil mi? milletin vekili. asıl olan millet nerede?  
 
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