Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatıyla ilgili 6 günde 2 farklı açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank partisince düzenlenen '2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Nevşehir’e geldi. Programına basın toplantısı ile başlayan Bakan Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında da bilgi verdi.

“C SINIFI SUV SEGMENT ARAÇLARLA AYNI MARJDA SATILMA HEDEFİ VAR”

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: “Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor”

“ÇOK UCUZ OLACAK”

Oysa ki Bakan Varank bu açıklamadan 6 gün önce yaptığı açıklamada TOGG’un rakiplerine göre daha ucuz olacağının altını çizerek şu açıklamayı yapmıştı: “Rakiplerine göre çok ucuz olacak. Daha az bakım masrafı olacak. TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek. TOGG fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak."