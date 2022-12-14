﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Saraçhane çağrısına katılmasa da İmamoğlu’na desteklerini bildiren mesajlar yayımladı.
Babacan, şunları dedi: “Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz.”
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