Mehmet Büyükekşi'de bomba iddia. Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi'de bomba iddia. Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Sabah'tan Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da oynanacağını söylediği Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "Süper Kupa Finali neden Suudi Arabistan'da oynanacak? Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray sanki bizim haberimiz yok algısı yaptılar" sorusu üzerine bu kararı iki kulübün de rızasıyla aldıklarını ileri sürdü.

TFF Başkanı şöyle devam etti:

"Ağustos ayında, iki finalist tarafa da sorarak, bu maçı yurtdışında oynama konusunda rızalarını aldık. Ve muhtelif ülkelerle görüşmeye başladık. Suudi Arabistan; transfer ettiği oyuncular, futbola yapılan yatırım, İtalya ve İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin finallerine ev sahipliği yapma stratejileri gereği, hem maddi olarak hem de toplam seyredilebilirlik oranı olarak büyük bir atılım içerisine girdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl kutlamalarını coşkuyla global arenada da bizlerle birlikte yaşatabilmek amacıyla Süper Kupa'yı, aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı; Ocak 2024'te ise İtalya ve İspanya Kral Kupalarını düzenleyecek olan, en cazip teklifi yapan Suudi Arabistan'da düzenleme kararı aldık. Bunu her iki kulübümüzle de istişare ederek yaptık. Bazı sosyal medya kanallarında söylediklerimiz çarpıtılarak fevkalade yanlış bir algı servis edilse de, bu vizyoner bir açılımın ilk adımı.

Oraya sadece gelir kaynakları için değil, Türk futbolunun menfaatleri için gidiyoruz. Hedefimiz, Türk futbol takımlarını da dünya vitrinine çıkarıp onların da küresel arenada markalarına, oyuncularına katkı sağlamak."

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