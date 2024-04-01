Ali Koç Samandıra'da futbolculara çekilme kararını açıkladı

Fenerbahçe BAşkanı Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Profesyonel Futbol A Takımla bir araya geldi.



Sarı Lacivertli futbolculara 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul’da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Ali Koç oyunculara kişisel fikirlerini sordu.



Takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci başkan Ali Koç’a konuşmasından sonra görüşlerini ifade ettiler.

Fenerbahçe futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, Takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Ali Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler.

Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade eden Başkan Ali Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.



Teknik Direktör İsmail Kartal da toplantıda oyunculara hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe’de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını söyledi.



Takımın her mücadeleye hazır olduğunu vurgularken, Genel Kurulun kararına saygı duyacaklarını açıkladı.