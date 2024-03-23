Ahmet Çakar Oosterwolde'ye verilecek cezayı açıkladı Fenerbahçeliler çıldırdı

Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonunda yaşanan olaylar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Bitiş düdüğüyle birlikte orta yuvarlakta sevinen Fenerbahçeli futbolculara sahaya atlayan taraftarlar saldırmıştı. Fenerbahçeli futbolcular da karşılık verince olaylar içinden çıkılamaz bir boyut almıştı.

Konu ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir açıklama yapılırken, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Ahmet Çakar; BTV Youtube kanalında özellikle Fenerbahçeli Jaden Oosterwolde ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

"Batshuayi'nin kendisine doğru koşan taraftara döner tekme atmasını meşru müdafaada kabul edebilirim. Ama bir şeyi etmem. Oosterwolde'nin yaptığı insanlık suçudur. Sebebi şu: Adam görüyorsun ki 8 metre ötede. 3 tane güvenlik tarafından pasifiste edilmiş yere çökertilmiş. Sen olay yerine koşuyorsun. Sende başını tutsan tokat atsan bunu da anlayabilirim. Ayağınla acımasızca kafasına ve suratına tekme atıyorsun. Bu ölümcül bir harekettir. Benim analizime göre Trabzonspor ceza almalıdır ki alacaktır. Fenerbahçe'de Oosterwolde çok ağır ceza almalıdır.

"Oosterwolde en az 9 maç ceza almalı. Hatta Türk ceza kanuna göre o gece tutuklanmalıydı da. En azından polis Oosterwolde'yi gözaltına almalı ifadesi alınmalı savcı tutuklama talebiyle mahkemeye yollamalı. Mutlaka yargılanmaya muhtaç bir durum. Profesyonel düşünüyorum en az sezonu bitirmeli. Ben onu meşru müdafaa kapsamında değerlendirmem. Ama Osayi ve Batshuayi'nin hareketleri bana göre mutlak meşru müdafaa sınırları içerisinde."